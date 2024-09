Mais um dia de céu nublado a espaços

A previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, 16 de Setembro de 2024, aponta para céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade mais para o final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, registando-se uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas, rondando os 10º e os 19º Celsius.



No Funchal, o céu estará pouco nublado ou limpo e vento fraco (inferior a 15 km/h), com as temperaturas a rondarem os 22º e os 26º Celsius.

No mar, a costa Norte terá ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros, e na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23º e os 24º Celsius.

Se ainda pode ir à praia ou passear, saiba que o IPMA prevê, tanto para a Madeira como para o Porto Santo um risco muito elevado (8) de exposição solar, o que significa que deverá tomar cuidados extra, nomeadamente utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

