Instituto de Emprego assina amanhã mais 12 contratos para criação de empresas

O Instituto de Emprego da Madeira assina amanhã, segunda-feira, 12 novos contratos de concessão de incentivos para a criação de empresas, no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego que vão resultar em 17 novos postos de trabalho e um apoio financeiro total de 189.190,73 euros.

Segundo a informação, avançada pela Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque vai presidir a cerimónia, agendada para o meio-dia, no Salão Nobre do Governo Regional.

Desde o início do ano, o IEM celebrou já 23 contratos, correspondendo a 40 novos postos de trabalho e um investimento de 427.119,17 euros, realça o executivo em comunicado de imprensa.

Desde 2015, o Governo Regional, através do IEM aprovou 546 projectos de criação da própria empresa, resultando em 929 novos postos de trabalho e num investimento global de 9,3 milhões de euros.

O Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE) é uma das 19 medidas de apoio ao emprego promovidas pelo IEM, com o objectivo de fomentar o empreendedorismo e dinamizar a economia regional.