Custos do vinho devem de ser partilhados por todos os beneficiários

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos alerta para o facto de, actualmente, os custos de toda a actividade económica e benefícios ambientais ligados ao sector do vinho na Madeira serem assumidos pelos agricultores e, no caso, enquanto terra vinhateira, pelo município a que preside.

Leonel Silva, que está no Estreito de Câmara de Lobos, para a Festa das Vindimas, lembra que esta é a mais antiga festa da Região relacionada com o sector agrícola e elogia o esforço por aproximar as festas do vinho às terras produtoras, não as concentrando no Funchal.

Leonel Silva sugere uma reflexão e acção, por parte do Governo e agentes económicos, no sentido de tornar a actividade mais sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas económico, contando-se neste aspecto, os benefícios turísticos.