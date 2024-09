Acidente e tráfego intenso causam constrangimentos na Via Rápida

A circulação rodoviária no início da manhã desta segunda-feira, 16 de Setembro, encontra-se complicada nas principais estradas da Madeira. Um acidente, no sublanço da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, e o intenso fluxo automóvel está a causar constrangimentos em diversas artérias.

O acidente, ocorrido entre o km 10 e o km 11.2, não terá resultado em feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local. Todavia, o trânsito no sentido Ribeira Brava-Funchal encontra-se 'parado', com uma fila de carros superior a 1 quilómetro.

Ver Galeria Foto ViaLitoral

A aplicação 'Info Vias' dá também conta de tráfego intenso no sentido Machico-Funchal, no sublanço da Cancela, assim como no sentido Ribeira Brava-Machico, no sublanço de Santo António.

As filas de veículos são superiores a 2 quilómetros.

Foto ViaLitoral

Nos acessos ao centro da cidade do Funchal, junto às escolas e zonas de estacionamento, há igualmente registo de abrandamentos constantes e filas de trânsito.

Aos condutores é recomendada precaução quanto à velocidade que circulam, assim como à distância para com o veículo da frente.