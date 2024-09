Ampliação da pista do Aeroporto da Madeira inaugurada há 24 anos

A inauguração da pista ampliada do Aeroporto da Madeira aconteceu há 24 anos, numa cerimónia que juntou milhares de pessoas, mas que, de acordo com o DIÁRIO, “a expectativa foi maior do que a festa”.

A festa foi um autêntico arraial, largas centenas de pessoas a se concentrarem na estrada regional para assistir de perto a toda esta festa. Houve espectáculo tanto no ar como no mar, com vários navios a juntarem-se numa ‘música’ com as buzinas.

No entanto, o mais apreciado foi o espectáculo aéreo que contou com aeronaves e paraquedistas, bem como o lançamento de cerca de 90 mil balões. De resto, enquanto discursavam as entidades oficiais, a maioria optava por comer e beber, sempre sem arredar pé, apesar do sol.

Apesar da inauguração, ainda havia muito por fazer, como o caso de terminar a gare e a torre de controlo. Mesmo assim, Jorge Sampaio inaugurou a obra, ao lado de António Guterres, Jorge Coelho e de Alberto João Jardim. Coube a D. Teodoro Faria benzer o aeroporto.