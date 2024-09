Ana Sousa destaca criação de emprego pelo tecido empresarial regional

Foi no decorrer da visita que fez, esta tarde, à 'Expo Porto Santo', certame dinamizado pela Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTPS), que decorre até 8 de Setembro no Pavilhão Multiusos da 'Ilha Dourada', que Ana Sousa destacou a criação de emprego proporcionada pelo tecido empresarial da Madeira e do Porto Santo.

Na ocasião, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude enalteceu a "excelente iniciativa" que permite aos empresários darem a conhecer os seus serviços e valências. A governante salientou o envolvimento das empresas regionais neste projecto, muitas das quais com grande preponderância na criação de novos empregos.