Procura por quartos no Funchal dispara

A plataforma Idealista dá conta que, com a dificuldade em encontrar uma habitação para arrendar a preços acessíveis, "muitas pessoas" estão a optar pelo arrendamento de quartos, No Funchal os anúncios de quartos para arrendar dispararam.

Foi em Faro onde os anúncios de quartos para arrendar receberam mais contactos no segundo trimestre (52 interacções, em média). Logo a seguir está o Porto e Aveiro, onde foram registados, em média, 33 contactos por cada anúncio de quartos para arrendar no idealista (e em cada cidade). A lista de capitais de distrito portuguesas com maior procura de quartos para arrendar segue com Viana do Castelo (31 contactos por anúncio), Funchal (29), Braga (26), Bragança (25), Ponta Delgada (24), Setúbal (24), Santarém (24), Évora (23), Leiria (21) e Viseu (21).

Com uma média de menos de 20 contactos por anúncio de quartos para arrendar, encontram-se as cidades de Lisboa (19), Beja (18), Guarda (18), Vila Real (15), Castelo Branco (15), Coimbra (14) e Portalegre (12), mostram os dados.

Foi verificada, no entanto, uma descida de 24% do número de contactos por quarto anunciado entre o segundo trimestre do ano e o mesmo período do ano passado. "Mas esta redução não indica necessariamente que haja menos pessoas interessadas em quartos para arrendar, mas sim que a procura está mais distribuída perante o aumento da oferta deste tipo de alojamento (subiu 57% no ano terminado em junho, segundo o idealista)", refere uma nota enviada pela plataforma, esta manhã, às redacções.

O que também salta à vista é que a média de contactos por anúncio de quartos para arrendar diminuiu em sete capitais de distrito nos últimos 12 meses terminados em Junho. Castelo Branco foi a cidade onde média de contactos mais desceu, com menos 44% de interações recebidas. Seguem-se Lisboa (-38%), Porto (-37%), Viseu (-23%), Santarém (-18%), Coimbra (-17%) e Beja (-2%).

Já na capital madeirense, os anúncios receberam, em média, mais 349% de contactos. A lista de aumento de interações por quarto no mercado de arrendamento segue com Bragança (185%), Guarda (115%), Setúbal (94%), Vila Real (91%), Évora (74%), Aveiro (59%), Faro (51%), Braga (23%), Viana do Castelo (17%), Leiria (17%), Portalegre (11%) e Ponta Delgada (2%).

Os dados foram recolhidos e analisados pelo Idealista/Data, a Proptech do Idealista, que "fornece informações destinadas a profissionais para facilitar a tomada de decisões estratégicas, em Portugal, Espanha e Itália. O idealista/data utiliza todos os parâmetros da base de dados do Idealista em cada país, bem como outras fontes de dados públicas e privadas para oferecer serviços de avaliação, investimento, angariação e análise de mercado".

Tabela com dados por cidades: