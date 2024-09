Seis estações da Madeira registaram temperaturas máximas superiores a 25.ºC todos os dias de Agosto

Ao longo do mês de Agosto, a temperatura média mais elevada (25,0 °C) foi registada na estação de Santa Catarina/Aeroporto e a temperatura média mais baixa foi registada no Chão do Areeiro (17,1 °C). Os dados são avançados pela Direção Regional de Estatística, com base nos números fornecidos pelo IPMA, que dão conta de que seis estações registaram temperaturas máximas superiores a 25 ºC em todos os dias do mês.

Segundo a mesma fonte, no mês passado, o extremo máximo de 33,2 °C foi registado na estação do Monte (no dia 18). O extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (4,9 °C no dia 30). O destaque é dado à estação do Porto Santo/Aeroporto, cujo valor da normal para esta estação, é de 15,3 dias com temperaturas acima dos 25.ºC, mas que teve 31 dias em Agosto de 2024. Com temperaturas máximas superiores a 30 ºC destacaram-se as estações do Monte e Quinta Grande (4 dias).

Santo da Serra com valor mais elevado de precipitação

Quanto à precipitação, durante o mês de Agosto, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Santo da Serra (21,6 mm). No entanto, foi na estação do Chão do Areeiro, no dia 30, que se observou o maior valor diário de precipitação (6,2 mm).

"Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de agosto, todas as estações da ilha da Madeira registaram anomalias negativas, destacando-se a estação do Chão do Areeiro com uma anomalia de -24,6 mm (normal igual a 33,5 mm). Porto Santo/Aeroporto foi a única estação a registar um desvio positivo em relação à normal de agosto (+2,7 mm)", refere nota à imprensa.

No seguimento, "analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), o máximo, quer de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais), quer de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (16 e 5 dias, respetivamente). Nenhuma estação registou dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais)".

Em Agosto de 2024, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 44% no Pico do Areeiro, e 94% no Santo da Serra. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado na estação do Pico do Areeiro nos dias 3 e 4, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em oito estações, em diferentes dias do mês.

Mais vento na Selvagem Grande

Outra das medições realizadas está relacionada com o vento. Nesse mês, entre as estações com anemómetro, foi na estação da Selvagem Grande que se registou a maior intensidade média do vento (35,4 km/h), por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (4,1 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 18 no Pico Alto (92 km/h).

A insolação (número de horas de Sol descoberto) no mês de Agosto foi de 293,6 horas em Santa Catarina/Aeroporto, e de 246,8 horas no Porto Santo, sendo que o valor normal deste mês, desta última estação, é de 241,4. O Observatório do Funchal registou 279,2 horas de sol, valor superior ao da normal (230,7 horas).

Por fim, a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi 23,6 °C (+1,0 °C que o valor da normal para este mês). A temperatura média mais alta foi registada no dia 9 (24,1 °C) e a mais baixa (23,1 °C) no dia 29.