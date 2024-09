Carro despista na Via Rápida e fica virado ao contrário

Um acidente, que aparenta ser um despiste, está a deixar o trânsito parado ou em marcha lenta na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, na zona de Água de Pena, mais precisamente junto à pista do Aeroporto.

Foto Google Maps

Os ocupantes, segundo testemunho no local após o ocorrido, revela que não terá havido vítimas a lamentar, além dos estragos evidentes no veículo que ficou virado ao contrário do sentido de trânsito.

Uma fila de cerca de 500 metros formou-se, uma vez que apesar do aparato, é possível passar numa das faixas de rodagem.