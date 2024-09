Ana Sousa destaca importância do Seixal Summer Fest para a economia local

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, representou, este sábado, o presidente do Governo Regional, na abertura da terceira edição do Seixal Summer Fest, Gastronomia & Cultura.

No Seixal, a governante evocou a importância do evento, organizado pela Junta de Freguesia e pelo Clube Naval do Seixal, para a divulgação da cultura e dos produtos locais.

"Para além do precioso contributo na promoção da nossa cultura e tradição, iniciativas como esta são um importante motor para a economia local e para os comerciantes que têm desta forma a oportunidade de promover os seus produtos", afirmou a secretária.

O Seixal Summer Fest, evento apoiado pelo Governo Regional, contou também com a presença do diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira.