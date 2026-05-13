Vinho Madeira em destaque na 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal

O vinho madeirense Henriques & Henriques Boal 30 anos esteve em destaque na 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, ao conquistar o prémio de 'Melhor do Ano Licoroso'.

Segundo nota à imprensa, a distinção foi atribuída numa edição que reuniu 1.170 referências vínicas nacionais e que culminou com a Gala de Entrega de Prémios realizada no histórico Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora.

O presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, Tiago Freitas, esteve neste evento onde destacou o prémio atribuído ao Vinho Madeira confirmando desta forma a “excelência do vinho reconhecido pela sua qualidade”.

Esta iniciativa contou com três dias de provas técnicas, avaliadas por 141 especialistas nacionais e internacionais, entre enólogos, sommeliers, jornalistas e wine educators.

No total, o Concurso Vinhos de Portugal 2026 entregou 351 distinções, entre 30 medalhas de Grande Ouro, 87 de Ouro e 234 de Prata, reforçando o reconhecimento da qualidade e diversidade dos vinhos portugueses.

O Concurso Vinhos de Portugal é um evento de referência no sector e, em paralelo, um ponto de encontro entre produtores, especialistas, sommeliers e influenciadores nacionais e internacionais que durante estes dias partilham experiências entre si.