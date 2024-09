Choque entre três carros fez um ferido na via rápida

Um acidente de viação na via rápida, que envolveu três viaturas, causou esta manhã um ferido na Ponte dos Socorridos.

O choque deu-se no sentido Câmara de Lobos-Funchal e deixou a vítima com escoriações no corpo.

O sinistrado, um homem de 50 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.