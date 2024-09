Albuquerque diz que "áreas protegidas são para ser usufruídas"

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, não vê problemas pelo facto de ter acontecido uma festa na zona protegida do Fanal, frisando que desde que sejam respeitadas as regras de comportamento, civismo e seja deixado tudo limpo, áreas protegidas como aquela da Laurissilva, "são para serem usufruídas pela população".

Assim, apesar das críticas de vários quadrantes ao evento que deixou um rasto de lixo na zona, depois limpa, além do ruído até de madrugada, numa festa de casamento com mais de duas centenas de pessoas, aprovado pelo IFCN, o governante defende que não há problemas, dando a entender que a entidade de gestão da natureza na Madeira poderá continuar a autorizar a realização de festas ou outras iniciativas.

O presidente do GR falava à margem da entrega de apoios do CRIEE, que visa ajudar desempregados a criarem o seu próprio emprego e empresa.