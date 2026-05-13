PS propõe regime fiscal e de segurança social para a agricultura familiar

Sílvia Silva apresentou um projecto de resolução que recomenda à Assembleia da República que crie um "regime fiscal e de segurança social próprios e adequados à agricultura familiar".

Uma medida que a deputada do PS considera importante para reconhecer uma actividade com características muito próprias e que contribui para garantir a produção agrícola.

"A agricultura familiar pode travar o declínio da produção agrícola na Madeira".

A proposta prevê um modelo fiscal e de segurança social que tenha em conta os fracos e incertos rendimentos, bem como o desgaste rápido desta actividade.