Complexo de Piscinas 'Paulo Camacho' recebe Encontro Anual de Antigos Nadadores

O Complexo de Piscinas 'Paulo Camacho' prepara-se para receber uma tarde de grande simbolismo e convívio desportivo. Organizado pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação de Natação da Madeira, o Encontro Anual de Antigos Nadadores regressa à piscina de 25 metros para celebrar a modalidade e prestar homenagem a Luís Edmiro Silva.

De acordo com nota à imprensa, "mais do que uma prova, este evento é um momento de reencontro entre gerações". E prossegue: "A competição homenageia o nadador e atleta master Luís Edmiro Silva, cuja memória permanece viva no seio da natação regional após o seu trágico falecimento no mar da praia formosa".

O desafio é lançado a todos os ex-praticantes que queiram voltar à água para uma tarde de braçadas ao seu próprio ritmo.

Estão elegíveis:

- Nadadores federados na modalidade de Masters pela Federação Portuguesa de Natação (Época 2025/2026).

- Participantes não federados com mais de 25 anos, mediante a entrega de um termo de responsabilidade.

Os nadadores não federados competem em total igualdade com os federados, integrando as mesmas categorias e classificações.

A sessão única decorre no sábado, dia 30 de Maio, com o seguinte cronograma:

Aquecimento: 15h30 – 16h15.

Inscrições de última hora: 15h30 – 16h00 (limitadas às pistas disponíveis).

Início da Competição: 16h30.

Final previsto: 17h35.

Cada nadador poderá inscrever-se num máximo de quatro provas individuais, todas na distância de 25 metros: 25m Mariposa; 25m Costas; 25m Bruços; 25m Livres.

As categorias estão divididas por escalões etários, desde o Master I (25-34 anos) até ao Master VI (75 anos ou mais), abrangendo atletas nascidos desde 1951 até 2001.

A organização convida todos os antigos nadadores a aceitarem este desafio e a reencontrarem velhos amigos na piscina.