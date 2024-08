Festa de Verão Social-democrata este sábado no Porto Santo

O Porto Santo acolhe este sábado, dia 10 de Agosto, a partir das 21h30, a tradicional Festa de Verão do PSD-Madeira. O presidente do partido, Miguel Albuquerque, vai marcar presença neste evento que pretende "reforçar a mobilização do partido rumo aos próximos desafios que se avizinham", nomeadamente as eleições autárquicas do próximo ano.

"Mantendo o seu figurino habitual, esta grande Festa de Verão apresenta um programa de animação musical que envolve as atuações de Sónia Soares e Vasco Freitas, num convívio popular que será prolongado, depois e pela noite fora, ao sabor dos ritmos do DJ Perez", indica nota à imprensa.

A festa conta com intervenções políticas que "deverão reiterar o compromisso do partido para com todos os madeirenses e porto-santenses, intervenções essas que, à semelhança do ano passado, deverão caber, por esta ordem, ao Presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva e ao Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, fechando o evento, em grande, com a intervenção do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque".