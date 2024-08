Gabriel Mendes diz que prata é fruto de 14 anos de trabalho

O selecionador português de ciclismo de pista, Gabriel Mendes, considerou hoje que a medalha de prata conquistada por Iúri Leitão no omnium dos Jogos Olímpicos Paris2024 é fruto de 14 anos de trabalho.

"São 14 anos de trabalho, construir uma seleção de raiz, fazer crescer, desenvolver um projeto, ter uma seleção elite fantástica, que temos. Posso-me orgulhar de dizer que temos uma seleção elite de atletas que fez os processos de qualificação, para nós podermos estar aqui hoje e o Iúri fazer a competição que fez e conseguir chegar à medalha de prata", disse.

Em declarações aos jornalistas, após a cerimónia da entrega das medalhas no Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, Gabriel Mendes assegurou que tem "um orgulho muito grande" por todas as pessoas que trabalham consigo, "nomeadamente a equipa técnica, os atletas".

"Sem os atletas, sem a qualidade, o empenho e o esforço dos atletas, nós, nomeadamente hoje o Iúri, com esta prova brilhante, não teríamos conseguido chegar aqui", admitiu.

Com um trabalho de base há cerca de 14 anos, com a construção do Velódromo de Sangalhos, Gabriel Mendes diz que é possível obter este tipo de resultados quando se trabalha "organizadamente para produzir resultados, que não é fácil, que requerem estrutura, requerem meios".

"Nós não temos os mesmos meios que têm as grandes nações que estiveram hoje a competir aqui connosco. As pessoas têm de ter noção disso, nós fazemos um trabalho de otimização dos recursos que nós temos disponíveis, à dimensão das nossas possibilidades. É possível, é mais difícil, é mais árduo, e todos os detalhes, todas as coisas contam", afirmou.

Gabriel Mendes reforçou que "esta medalha de prata é o culminar de 14 anos", em que Portugal somou 64 medalhas em competições internacionais, nomeadamente no Mundial, em que Iúri Leitão venceu a prova de omnium em 2023, mas que para ter mais resultados "não basta ter só uma pista".