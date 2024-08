Porto Santo dá mais um ano para elaborar plano de urbanização da frente mar

A Câmara Municipal do Porto Santo decidiu prorrogar, por mais um ano, o prazo para elaboração da proposta de plano de urbanização da frente mar, no sul da Ilha, entre os sítio do Ribeiro Cochino e do Penedo do Sono.

O Plano de Urbanização da Frente Mar-Sul da Ilha do Porto Santo, entre o Sítio do Ribeiro Cochino, foi reiniciada com a publicação do Aviso n.º 420/2023, de 16 de Agosto, por um período igual ao previamente estabelecido, de 12 meses.

A decliberação foi tomada em reunião de câmara, a 26 de Julho último, por decisão do presidente da Câmara do Porto Santo, Nuno Batista. O aviso foi ontem publicado no Jornal Oficial da RAM.