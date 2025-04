Lito Vidigal deixa comando técnico do Boavista

Lito Vidigal deixou hoje o comando técnico do Boavista, após seis encontros à frente da equipa da I Liga portuguesa de futebol, disse hoje à agência Lusa fonte próxima do processo.

O luso-angolano, de 55 anos, estreou-se no comando dos 'axadrezados' em 14 de fevereiro, para substituir o italiano Cristiano Bacci, somando apenas uma vitória em seis encontros, além de cinco derrotas.

O Boavista ocupa o 18.º e último lugar da I Liga, com 15 pontos, a oito dos lugares de manutenção.

A conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Rio Ave, prevista para hoje, foi cancelada, e, de acordo com a mesma fonte, será o diretor técnico, Jorge Couto, a assumir o comando da equipa na segunda-feira em Paços de Ferreira.