Raimundo Quintal diz que seria "um desastre" construir um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município

Raimundo Quintal, geógrafo e ex-vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, critica o facto da autarquia insistir em construir um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município.

"Numa cidade com mais de 100 mil habitantes e uma enorme pressão turística, onde não existe um terminal de autocarros, que permita a conexão entre transportes públicos urbanos e interurbanos, o executivo da Câmara do Funchal insiste no insano objectivo de construir um parque de estacionamento subterrâneo para automóveis privados na Praça do Município. Um desastre, quer para o património edificado, quer para a mobilidade no centro histórico", escreveu na sua página de Facebook.

"É tempo de dizer não", opina o geógrafo. E sustenta: "É tempo dos cidadãos preocupados com a qualidade de vida das gerações futuras se unirem com o objectivo de travar o movimento de destruição do património natural e cultural no Funchal, na Madeira. É tempo de autarcas e governantes serem obrigados a aprender o significado da palavra sustentabilidade".

A construção de um parque de estacionamento subterrâneo é um dos assuntos em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO. O nosso matutino avança que a autarquia do Funchal vai pedir parecer à DRC e mantém intenção de construir estacionamento para meio milhar de carros na Praça do Município “desde que fique salvaguardado o património arquitectónico e cultural ali existente.