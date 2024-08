Junta de Freguesia do Porto Santo e Associação Grupo de Folclore do Porto Santo assinam protocolo

A Junta de Freguesia do Porto Santo e a Associação Grupo de Folclore do Porto Santo assinaram, no passado dia 17 de Julho, um protocolo de concessão de apoio financeiro no valor de 10 000 euros (dez mil euros), com vista à realização do evento cultural 'XX Encontro de Folclore do Porto Santo - VIII Internacional' no próximo dia 24 de Agosto.

Tendo em conta que tem sido da responsabilidade da Junta de Freguesia, a organização do Encontro de Folclore do Porto Santo e é da competência desta autorizar a concessão de apoio financeiro às instituições dedicadas ao desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas ou outra de interesse para a freguesia, estas duas entidades formalizaram a assinatura de um protocolo de cooperação, devido a falta de recursos humanos e de outros elementos imprescindíveis à organização deste evento ficando. este ano, o Encontro delegado na Associação Grupo de Folclore do Porto Santo.

A cerimónia de assinatura de protocolo entre as duas entidades contou com a presença da Presidente da Junta, Joselina Melim, o Presidente da Direção do Grupo de Folclore, Francisco Duarte Mendonça, e o Secretário da Direção, João Paulo Vasconcelos Rodrigues.

O evento tem como principal objectivo divulgar os usos, costumes e tradição das regiões participantes, contribuindo desta forma para a preservação do seu património cultural.