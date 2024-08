Veterinários condenam domesticação de lince

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 8 de Agosto, dá conta que a Ordem dos Médicos Veterinários não recebeu nenhuma queixa contra o profissional que acompanhou o animal selvagem mantido clandestinamente numa casa no Funchal. Zoo da Maia disponibilizou-se para receber felino, mas o IFNC autorizou a devolução à dona, após abaixo-assinado com mais de 20 mil subscritores. ‘Bores’ reagiu mal à sedação, ficou paralisado e acabou por morrer.

“Há escolas que olham muito para os números”

Em entrevista ao DIÁRIO, a professora Ricardina Andrade nota que os jovens “estão com o foco no ensino universitário e não aprendem nada, nem com o pai, nem com a mãe”.

Nacional contra a tradição

No Desporto fique a saber que os Alvinegros deslocam-se à Vila das Aves com ambição de entrar a ganhar na I Liga, o que não acontece há 14 anos, enquanto o Marítimo arranca a temporada com o plantel por fechar.

Teletrabalho volta a disparar

Revelamos também que, desde a pandemia, não havia tantos a produzir a partir de casa. Taxa de desemprego cai para 5,2% na Madeira, a segunda taxa mais baixa do País.

Sobe o coro de críticas na Praça do Município

Presidente do Governo não aprecia o projecto da Câmara do Funchal e admite existirem “alternativas bem melhores”.

