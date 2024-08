PTP indignado com desfecho do lince

O PTP manifesta a sua indignação e incredulidade perante o desfecho da apreensão do lince do deserto de nome Bores, que havia sido capturado numa moradia no concelho do Funchal.

Para o PTP, este caso, demonstra "a total insensibilidade e incompetência das autoridades regionais perante a causa animal”.

Raquel Coelho acusa a Região de ter falhado ao decidir retirar o animal sem avaliar os prós e os contras e sem saber a que condições a que o iam submeter. “A emenda foi pior que o soneto”, lamentou.

O PTP diz que o caso é digno de um país de terceiro mundo, tendo recordado também a selvajaria que sucedeu em Câmara Lobos, quando o tribunal mandou retirar à força e sem condições 50 cães de uma casa.