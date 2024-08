Exposição 'Um novo florescer do amor' no Porto Santo

A Galeria Lourdes, com colaboração da Ordem dos Arquitectos da Madeira, esta expor desde hoje até 4 de Setembro no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a exposição intitulada 'Um novo florescer do amor'.

Esta exposição é um conjunto de mais 20 trabalhos de sete artistas, algum deles com o transtorno do espectro autista.

Esta exposição tem a colaboração da Porto Santo Line, Câmara Municipal do Porto Santo, Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, entre outros.