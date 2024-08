Ritmos e sabores latinos regressam à Ribeira Brava

A Ribeira Brava recebe, uma vez mais, a Festa Luso-Venezuelana, um evento que já é uma tradição para a comunidade madeirense emigrada na Venezuela e lusodes-cendentes.

Neste evento sociocultural e desportivo, com muita animação, que liga os dois "povos" de forma singular, decorrerá dia 9, 10 e 11 de Agosto na marginal da Ribeira Brava, através de uma co-organização entre o DIARIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

São vários os momentos de reencontros e liberdade de expressão que prometem unir ainda mais estas duas culturas.

Como já vem sendo habitual, a 13.ª edição da Festa Luso-Venezuelana arranca esta manhã, às 9h30, com uma conferência, na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, aberta ao público em geral.

Sob o tema 'O investimento da Venezuela na Madeira', o painel será moderado por Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral e Editorial do Diário de Notícias da Madeira e contará com a intervenção de Jorge Santos, vice-presidente da autarquia, e de três convidados: Jesus Herrera, médico de medicina interna e professor universitário, Ronald Fernandes, administrativo e filho de um comerciante madeirense, e Enrique Vieira, também conhecido artisticamente como Mosquito Rumbero.

Já pelas 18 horas será dado o arranque oficial do evento no recinto à beira-mar, com música ambiente.

Zumba Azúcar Party' estreia o palco, pelas 19 horas, seguindo-se a Banda Municipal da Ribeira Brava e b: os habituais discursos das entidades presentes. Pelas 20h30 será a vez de Paulino Santos dar música, seguindo-se Jorbis, às 21h40, e Som Zuliano, às 23 horas. Já depois da meia-noite a animação ficará a cargo de Ricardo Thompson ft Dj Kike (00h20) e Mosquito Deejays (1h20).

De salientar que este evento, que também conta com diversas barriquinhas com iguarias tipicas, a entrada gratuita.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - JPP realiza acção Política, no Largo do Município do Funchal

- 10h30 - PS-Madeira promove conferência de imprensa, junto à Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 às 13h00 - Comemorações 100 anos do Instituto S. João de Deus, com a presença de Miguel Albuquerque, José Manuel Rodrigues, Pedro Ramos e Cristina Pedra

11h00 – Celebração Eucarística presidida por D. Nuno Brás, concelebrada pelos Bispos Eméritos D. António Carrilho e D. Teodoro de Faria e outros sacerdotes.

12h00 – Bênção da Primeira Pedra da nova Unidade RENASCER: unidade nova, 40 lugares/cama a edificar no âmbito PRR

12h30 – Discursos

13h00 - Almoço (governantes, convidados, colaboradores, voluntários, parceiros), na “praça Ângulo”, com arraial madeirense.



- 11h00 - CDU realiza Iniciativa política sobre "obras do crime", na Pontes do Lazareto (acima do Largo da Forca - Funchal)

- 16h00 - Exposição de Thomaz Moreira, intitulada “Construção”, no Paços do Concelho do Funchal.

- 19h00 - Apresentação de Equipamentos - Patinagem em Velocidade CDR Santanense, na Quinta do Furão - Santana

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo;

- Este é o ducentésimo vigésimo segundo dia do ano;

EFEMÉRIDES:

1842 - O Canadá e os Estados Unidos da América assinam o Tratado Webster-Ashburton, que estabelece a linha de fronteira entre os dois países, nas Montanhas Rochosas.

1923 - Nasce o poeta e artista plástico Mário Cesariny de Vasconcelos, fundador do primeiro movimento surrealista português, autor de "Corpo Visível", "Manual de Prestidigitação" e "Nobilíssima Visão".

1938 - O Governo português impede a abertura de novas casas de passe ou de prostituição. A prática será proibida em 1962.

1942 - A Coroa Britânica ordena a prisão de Mahatma Gandhi, líder nacionalista indiano.

1945 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançam a segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Japão. Causará a morte a cerca de 70 mil pessoas, mais de cem mil feridos e a destruição da cidade.

1953 - O general Francisco Craveiro Lopes sucede a Óscar Carmona na Presidência da República Portuguesa. A ditadura do Estado Novo permanece nas mãos de Oliveira Salazar.

1954 - É decretada a reorganização dos serviços da PIDE, que lhe amplia os poderes e cria o quadro de investigação em África.1958

- Toma posse Américo Tomás, declarado vencedor das eleições Presidenciais, depois da fraude eleitoral que afastou o general Humberto Delgado.

1961 - Guerra Colonial. As forças portuguesas entram em Nambuangongo.

1970 - Joaquim Agostinho conquista a 33.ª edição da Volta a Portugal, naquela que é a primeira das suas três vitórias consecutivas.

1974 - Gerald Rudolph Ford toma posse como 38º. Presidente dos Estados Unidos, após a demissão de Richard Nixon.

- Fundação da Juventude Centrista.

1978 - O Presidente da República, general Ramalho Eanes, indigita Alfredo Nobre da Costa para formar Governo, após a exoneração de Mário Soares, a 27 de julho.

1982 - Um comando de cinco homicidas dispara e lança granadas para o interior do restaurante "Jo Goldenberg", em pleno bairro judaico em Paris, provocando seis mortos e 22 feridos. O ataque, atribuído durante muito tempo ao grupo palestiniano Abu Nidal, continua por esclarecer.

1983 - Guerra Fria. Responsáveis norte-americanos e soviéticos definem, em Moscovo, o protocolo das comunicações entre os dois países.

1995 - A atleta Fernanda Ribeiro sagra-se campeã do mundo dos 10.000 metros, em Gotemburgo, na Suécia.

1997 - A atleta Manuela Machado conquista a medalha de prata na maratona dos Campeonatos do Mundo, em Atenas, Grécia.

1999 - O Presidente da Rússia, Boris Ieltsin, nomeia, para primeiro-ministro, Vladimir Putin, chefe dos serviços secretos.

2001 - Portugal ganha seis medalhas, quatro de ouro e duas de prata, nos XI Campeonatos da Europa de Atletismo para cegos, em Bylastok, na Polónia.

2006 - É publicado o decreto-lei nº. 164-2006, que cria a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Colecção Berardo e aprova os seus estatutos.

2014 - O atleta Ivo Oliveira conquista o título mundial de perseguição individual, nos Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista de juniores, em Gwang Meyong, na Coreia do Sul.

2016 - O Conselho da União Europeia aceita não impor sanções a Portugal e Espanha, depois de os dois países terem falhado as metas europeias de redução de défice excessivo, e definiu novos prazos para a correção do défice.

2017 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma que introduzia alterações ao decreto sobre a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa, considerando abusivo que se proíba qualquer concessão futura da empresa.

2019 - A lei que aperta as regras de nomeações governamentais, conhecida por "lei dos primos", é promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que salienta o "significado ético e cívico do passo dado".

2020 - António Felix da Costa é o primeiro português a sagrar-se campeão mundial na Fórmula E, competição para carros eléctricos, em Berlim, Alemanha.

- No Grande Prémio de Silverstone, Inglaterra, em Fórmula 1, o segundo lugar de Lewis Hamilton (Mercedes) permite ao piloto inglês igualar o recorde de 155 pódios do alemão Michael Schumacher.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as leis de Programação Militar e de Infraestruturas Militares, considerando a legislação que estabelece o investimento público em meios e equipamentos das Forças Armadas é "mais ambiciosa do que a anterior".

PENSAMENTO DO DIA: