FPF triplica vagas nos cursos para treinadores de clubes profissionais

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai triplicar as vagas nos cursos de treinadores UEFA A, o nível que permite orientar clubes de competições profissionais, anunciou hoje o organismo.

Além do curso regular, com um currículo compacto e realizado no fim da época futebolística, a FPF vai promover dois ao longo do ano, um a norte, em parceria com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), e outro a sul, permitindo aumentar para 90 as vagas, em vez das habituais 30.

"Estamos conscientes de que a qualidade do treino e a formação contínua são essenciais para o desenvolvimento do futebol em Portugal, desde as camadas jovens até ao mais alto nível. Dessa forma, a nossa decisão de promover mais cursos destinados a treinadores reflete não apenas uma necessidade, mas também uma exigência", disse o presidente da FPF, citado pelo organismo.

Esta oferta formativa vai assegurar inscrições aos treinadores adjuntos dos clubes das competições profissionais (I e II Liga), da Liga 3 e da Liga feminina, abrindo ainda possibilidades aos técnicos de emblemas do Campeonato de Portugal, das segundas divisões feminina e de juniores (sub-19) e da primeira de juvenis (sub-17).

A direção federativa decidiu ainda subsidiar esta formação, com o apoio de 90% para as mulheres e a possibilidade de custear metade aos homens, tendo em vista "não apenas aumentar o número de treinadores qualificados, mas também promover a igualdade de género na formação desportiva", segundo a FPF.

"Para garantir a execução deste programa, a FPF vai dedicar uma verba através de um fundo de apoio. Acreditamos que investindo na formação dos nossos treinadores, estamos a investir diretamente no futuro do futebol em Portugal", rematou Fernando Gomes.