António Zambujo actua esta noite no Porto Santo

O músico António Zambujo actua, esta noite, pelas 22h00, na Praça do Barqueiro, no âmbito das Festas de Verão do Porto Santo.

Este concerto marca a sua estreia na ilha dourada.

O músico português irá apresentar as canções de ‘Voz e Violão’, álbum editado em 2021, constituído por 13 faixas, que inclui canções originais e versões que vão falando sobre as suas principais influências: o fado, o cante, a música brasileira e as canções da América hispânica.

Zambujo já se encontra na ilha dourada a encantar os portosantenses.

O evento foi inaugurado, ontem, por Rita Rocha.