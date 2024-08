Morreu o Lince do deserto apreendido no Funchal e devolvido à dona

O lince do deserto que foi apreendido no dia 3 de Julho numa casa do Funchal e entretanto devolvido à proprietária por indicação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza acabou por morrer.

Há instantes, a Associação Ajuda a Alimentar Cães já tinha dado conta na sua página do Facebook de que o animal estava entre a vida e a morte.