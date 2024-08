Curral das Freiras recebe Festa de Santa Clara 2024

A exemplo de anos anteriores no mês de Agosto, a Associação Juntos Por Santa Clara juntamente com as Festeiras e em parceria com as instituições locais, realiza a Festa em Honra de Santa Clara, nos dias 10 e 11 de Agosto, com uma panóplia de actividades, no Curral das Freitas.

Este evento tem como objectivo, "preservar as tradições, celebrar os valores como a alegria, a partilha gastronómica e cultural e o convívio comunitário em torno daqueles que os nossos antepassados elegeram como nossos proctetores".

Uma das iniciativas do evento é a prova gastronómica que visa a promoção e a degustação dos pratos locais, recordando as raízes e celebrando as tradições da freguesia com os locais e visitantes.

Também será apresentada uma exposição intitulada 'História, oração, frases e curiosidades de Santa Clara de Assis', para dar a conhecer a história de vida e doação da Santa Clara, "que por onde passou espalhou a bondade e contagiou a todos com fé, docilidade e coragem".