Novos contactos entre Moscovo e Washington podem ser "na próxima semana"

Novos contactos entre as autoridades russas e norte-americanas sobre a Ucrânia poderão acontecer "na próxima semana", admitiu hoje o enviado económico especial do Presidente russo, no regresso de uma deslocação a Washington.

Questionado pela televisão estatal sobre quando se realizariam os próximos contactos entre os dois países, Kirill Dmitriev respondeu que isso pode acontecer "já na próxima semana", sem especificar quais os tópicos que poderão ser analisados, segundo adiantou a agência AFP.

O chefe do poderoso fundo soberano da Rússia não está oficialmente envolvido nas conversações bilaterais sobre a Ucrânia iniciadas por Washington, em separado, com Kiev e Moscovo no início deste ano.

Dmitriev, que visitou Washington esta semana, na primeira deslocação de uma alta autoridade russa desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, saudou ainda a "dinâmica positiva" nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia, apesar dos "desentendimentos" que persistem.

Recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou pesadas taxas alfandegárias contra muitos países, mas deixando a Rússia de fora, que já é alvo de sanções dos EUA devido ao conflito e que oficialmente já não é um parceiro comercial significativo, segundo Washington.

Kirill Dmitriev está pessoalmente sujeito a sanções dos EUA desde 2022 e beneficiou de uma suspensão temporária destas restrições para obter um visto para viajar para os Estados Unidos.

Nascido em Kiev, fez carreira nos Estados Unidos, onde trabalhou para o banco Goldman Sachs em Nova Iorque e para a consultora McKinsey.