Tiveram início esta terça-feira as Festas de Verão do Porto Santo. Rita Rocha, cuja actuação arrancou às 22 horas, na Praça do Barqueiro, já cativou o público da ‘Ilha Dourada’.

Depois de ter passado pelo concurso televisivo ‘The Voice Kids’, a jovem artista, com apenas 17 anos, é já um dos nomes sonantes do panorama musical nacional na actualidade.