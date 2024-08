Quinze novos médicos de Medicina Geral e Familiar iniciam funções no SESARAM

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado do presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, do coordenador do ACES, Fábio Camacho, e dos diretores de Centro, reuniu, no dia 6 de agosto, no Centro de Saúde do Bom Jesus, com os novos profissionais.

A reunião teve como foco informar sobre a cultura organizacional, no sentido de alinhar as expetativas com a missão, valores e objetivos do Serviço de Saúde da RAM.

Os responsáveis aproveitaram a ocasião para dar as boas-vindas ao Serviço Regional de Saúde e para destacar a importância dos contributos de cada um dos novos médicos para a melhoria continua dos serviços prestados. O governante aproveitou para fazer um enquadramento do Serviço de Saúde da RAM e para abordar os desafios para o futuro.

Os recém-contratados especialistas vão integrar os Centros de Saúde do Arco da Calheta (Daniela Silva), do Bom Jesus (Ana Cristina Spínola), do Caniço (Clara Melim e Cláudia Rocha), do Curral das Freiras (Andreia Faria), do Estreito de Câmara de Lobos (Luís Filipe Teles), do Jardim da Serra (João Pedro Pereira), de Machico (Carlota Olim e Guida Santos), da Nazaré (Ricardo Pinto), USF da Ponta do Sol (Ana Carolina Chaves), do Porto Santo (André Rodrigues), dos Prazeres (Sandra Cró), da Ribeira Brava (Filipa Andrade) e de Santana (Carlos Fernandes).

Com a entrada destes novos profissionais no Serviço Regional de Saúde, reforçamos a capacidade de resposta nos Cuidados de Saúde Primários, rumo a uma cobertura total de médico de família na Região Autónoma da Madeira. Refira-se que à população residente, acresce a população flutuante que beneficia igualmente da atividade assistencial nos Centros de Saúde, particularmente das consultas de Medicina Geral e Familiar.

Os Cuidados de Saúde Primários são a porta de entrada no Serviço Regional de Saúde e têm sido merecedores de atenção e reflexão, desempenham, pois, um papel muito importante na proteção e promoção da Saúde, na prevenção da doença, na diminuição de morbilidade e da mortalidade, e no aumento da sobrevivência da nossa população. Pela sua grande importância para a melhoria da Saúde e bem-estar da população, o investimento nesta área tem sido uma realidade.

Os cuidados de saúde, prestados pelos médicos especialistas em MGF são cruciais para alcançar estes objetivos. Estes profissionais estão presentes durante todo o ciclo de vida dos utentes, da infância à terceira idade, acompanhando-os no seu contexto familiar.