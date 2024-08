DJ nacional Tom Enzy vem abrilhantar 'Machim Summer Off'

A Praia da Banda d’Além, em Machico, irá receber, no próximo dia 30 de Agosto, sexta-feira, o evento 'Machim Summer Off'.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Machico e irá reunir DJs regionais, tais como Paúl Garrix, Amériko Nunez, Oxy e Sil. A grande novidade na edição de 2024 é a participação de um DJ nacional, como é o caso do Tom Enzy.

A animar o recinto estarão entre as 20h00 e as 21h00 os 'Los 4 Madeira' com uma aula de zumba. Ao longo de toda a noite também o Teatro Bolo do Caco marcará presença com os 'cuspidores de fogo'.