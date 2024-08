Saiba o que é Estou Aqui

Numa quadra onde é propícia a aglomeração de pessoas, fruto de vários eventos que acontecem um pouco por toda a Região, convém recordar a existência do programa “Estou Aqui”. Pode ser útil e é gratuito.

O programa abrange crianças e adultos, e foi pensado para proteger e dar apoio e possam vir a ser encontrados na via pública em estado de especial vulnerabilidade, permitindo a sua correcta identificação e o contacto célere com um familiar.

Segundo os especialistas o primeiro contacto é muitas vezes crítico e a urgência com que a pessoa é identificada, pode fazer toda a diferença, sendo dever da Polícia procurar todas as alternativas para que esse processo seja rápido, simples e seguro.

Embora saibamos que muitas das crianças conhecem os contactos de algum familiar, seja pela ansiedade ou pânico quando se sentem perdidas ou, simplesmente, porque seguem as recomendações da família de não disponibilizarem informação sobre si e ou sobre a família a pessoas que não conhecem, normalmente não facultam dados que permitam rapidamente solucionar a situação.

Por intermédio da pulseira do Estou Aqui Crianças, um adulto que encontre uma criança perdida só necessita contactar o 112 e informar onde se encontra e o código da pulseira. Com esta informação os Polícias da PSP contactam de imediato a família e deslocam-se ao local onde a criança se encontra para a recolher e garantir o reencontro familiar.A criança, ainda que saiba, não necessita partilhar qualquer dado familiar com desconhecidos.

A Polícia de Segurança Pública recomenda que as famílias aderentes ao programa partilhem com as crianças que se trata de um programa da PSP para as proteger e que, nas situações em que se sintam perdidas ou não saibam onde estão e se encontrem sozinhas, podem ir ter com um adulto (preferencialmente um polícia, militar, bombeiro, profissional de saúde, etc) mostrar a pulseira e o código e pedir para essa pessoa ligar para o 112.

Esta informação será o necessário para o nosso programa funcionar, os polícias da PSP irem buscar a criança e alertar os familiares (mencionados no formulário de adesão).

O EAC é absolutamente gratuito para todos os cidadãos, i.e., sem custos de adesão, manutenção, reinscrição ou qualquer outro. Caso seja solicitada qualquer quantia, por qualquer motivo, solicitamos que nos informem de imediato (numa Esquadra da PSP ou [email protected]).

A pulseira do EAC não recolhe quaisquer dados (médicos, biométricos ou outros) nem tem qualquer ligação por GPS. Assim, em caso de desaparecimento da criança inscrita no programa e que usa a pulseira EAC, a PSP não determina, de imediato, a localização, estado de saúde ou outra informação sobre a criança.

As crianças entre os 02 e os 15 anos de idade, podem ser inscritas por um dos pais, tutor ou outra pessoa que se encontre responsável pela criança (inscrição nominal) ou pela pessoa responsável por um grupo de crianças (inscrição de grupo – professor ou educador, dinamizador da atividade, grupo desportivo ou campo de férias).

Nos termos das regras do EAC, a pessoa que procede à adesão e inscrição da criança no programa, tem a responsabilidade de informar outras que, legalmente, tenham igualmente dever de cuidar pela criança e direito a ter conhecimento da adesão.

No caso das adesões de grupo é obrigatório inserir também o contato dos pais, tutor ou responsável legal pela criança inscrita.

Este programa da PSP funciona durante todo o ano, em todo o território nacional.

Nos primeiros anos, o EAC só se encontrava em funcionamento durante o verão mas evoluiu e agora funciona sem qualquer interrupção temporal 365 dias por ano.