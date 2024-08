Vitória de Guimarães chega ao play-off da Liga Conferência

O Vitória de Guimarães voltou hoje a vencer os suíços do Zurique, em casa, por 2-0, depois do triunfo por 3-0 na Suíça, e confirmou a presença no play-off da Liga Conferência de futebol.

Manu, aos 58 minutos, e o cabo-verdiano Telmo Arcanjo, aos 70, assinaram os golos dos vimaranenses na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de ter eliminado os malteses do Floriana e, agora, os suíços do Zurique, o Vitória vai disputar um lugar na fase de liga da terceira competição da UEFA frente aos bósnios do Zrinjski Mostar, que hoje também venceram o Botev Plovdiv por 2-0, depois da derrota por 2-1 na Bulgária.

A primeira mão do play-off está marcada para 22 de agosto, em Guimarães, deslocando-se, uma semana depois, em 29, à Bósnia.