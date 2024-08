Miguel Albuquerque vem acompanhar no terreno combate aos incêndios

O presidente do Governo Regional decidiu interromper as férias, no Porto Santo, para vir à Madeira acompanhar, no terreno, o combate aos incêndios que estão a atingir os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos e já obrigaram à retirada de pessoas das suas casas.

Miguel Albuquerque viaja no navio Lobo Martinho que parte do Porto Santo às 20h00. O presidente do Governo Regional optou pela viagem marítima por não ser garantido que os voos entre as duas ilhas se realizem.

Os incêndios começaram, na quarta-feira, na Serra de Água e, hoje, já atingiram as zonas altas de Câmara de Lobos, o Curral das Freitas e obrigaram a retirar várias pessoas das suas casas.

No terreno estão várias corporações de bombeiros e o meio aéreo está a operar em várias frentes. Foi anunciado que deverá chegar, ainda hoje, do Continente, uma força especial de bombeiros com 80 elementos.