Será ao sexto dia que se extingue o fogo?

Que hoje seja um dia de rescaldo dos fogos que assolam a Madeira desde quarta-feira passada e que, não sendo assim, significa que entraríamos no sexto dia consecutivo com a mesma preocupação na mente, o mesmo problema que nos é comum.

Toda a restante agenda, apesar de também ajudar a ocupar o dia, não supera o drama que vivem muitos madeirenses. Que hoje seja o primeiro dia de descanso para as mulheres e homens que, desde a frente de combate ao fogo até ao apoio à população afectada nas suas várias vertentes.

Ainda assim, saiba que:

09h30 - JPP abordará a actualidade política com o porta-voz, Élvio Sousa. No Caminho Figueira do Lameiro, nº 39, no Estreito de Câmara de Lobos

12h00 - Iniciativa política dos deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República. Junto ao Monumento ao Emigrante Madeirense, na Avenida do Mar.

17h30 às 21h30 - Funchal Folk - Arraial do Mundo, que decorre de hoje até ao dia 23, começando com a cerimónia de abertura com a apresentação dos grupos participantes. Na Praça do Município.

21h30 - Atuação das tocatas de cada um dos grupos participantes. No Imaculado Coração de Maria (Adro da igreja).

18h00 - CMF continua o plano de comemorações do Dia da Cidade. Funchal faz 516 anos no dia 21. Hoje será a inauguração da Galeria Impulso, “Uma iniciativa que pretende incentivar o empreendedorismo artístico e cultural”, presidida por Cristina Pedra. Na Zona Velha.

19h00 - Quer saber como será o concerto comemorativo do Dia da Cidade. A presidente da autarquia, Cristina Pedra, irá acompanhar os ensaios. No Jardim Municipal do Funchal

23h00 - Festas de São Roque contará com a actuação do Toy. Junto à Igreja.

8.ª Edição Hospital do Pequeninos, que decorre de hoje até dia 24. No Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Efemérides

Os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 19 de Agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia, o Dia Mundial da Ajuda Humanitária e o Dia do Orangotango, foram:

1548 - Data provável da morte do escritor português Frei Heitor Pinto.

1631 - Nasce o poeta e dramaturgo inglês John Dryden.

1859 - Reforma que reorganiza o Tribunal de Contas.

1881 - Nasce o violinista e compositor romeno George Enescu.

1910 - Crepúsculo da Monarquia. O Governo português coloca em prevenção as forças armadas, dizendo temer um movimento revolucionário da oposição.

1917 - Quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, nos Valinhos, local próximo de Aljustrel, a aldeia dos três Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A 13 de agosto, os três Pastorinhos encontravam-se detidos pelo administrador de Ourém.

1934 - Após a morte do Presidente alemão, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e autodesigna-se Fuhrer.

1936 - Guerra Civil de Espanha. O poeta e dramaturgo andaluz Frederico García Lorca, 38 anos, é fuzilado pelas forças nacionalistas do ditador Francisco Franco, junto à fonte das Lágrimas, nos arredores de Granada.

1942 - II Guerra Mundial. Tropas canadianas, apoiadas por forças francesas, norte-americanas e inglesas, atacam Dieppe. A experiência será vital para o Desembarque na Normandia, dois anos depois.

1946 - Nasce o norte-americano William Jefferson Clinton, Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos, de 1993 a 2001.

1948 - Campanha do general Norton de Matos à Presidência da República Portuguesa, como candidato da Oposição Democrática. A polícia cerca a sua casa e prende os participantes numa reunião.

1954 - Os dirigentes do Movimento Nacional Democrático Ruy Luís Gomes, Virgínia de Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Lobão Vital são presos pela PIDE.

1960 - Guerra-fria. Um tribunal de Moscovo, Rússia, condena o piloto norte-americano Francis Gary Powers a 10 anos de prisão por espionagem.

1965 - O tribunal de Frankfurt, Alemanha, condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.

1977 - Morre, com 86 anos, o ator de comédia norte-americano Groucho Marx.

1981 - Dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra. O ataque é resposta ao atentado à bomba a uma discoteca de Berlim Ocidental, no mês de abril anterior.

1991 - Tentativa de golpe de Estado na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), contra Mikhail Gorbachov, pelos comunistas da "linha dura". Gorbachov é detido na casa de férias na Crimeia, na véspera da assinatura do Tratado da União. Boris Ieltsine lidera a resistência.

1994 - Morre, aos 93 anos, o cientista norte-americano Linus Pauling, Prémio Nobel da Química em 1954, e Prémio Nobel da Paz em 1962.

1995 - Morre, aos 85 anos, o compositor francês Pierre Schaeffer, pioneiro da chamada "música concreta".

1996 - Morre, com 86 anos, Vera Lagoa, Maria Armanda Falcão, jornalista, primeira locutora de continuidade da RTP em 1956, ex-diretora do semanário O Diabo.

1999 - Morre o guitarrista britânico , Johnny Guitarr, com 59 anos.

2002 - Morre, com 78 anos, o escultor espanhol Eduardo Chillida.

2003 - Ataque contra o quartel-general da ONU em Bagdad. Um atentado suicida com um camião armadilhado contra a sede da ONU no Iraque faz 23 mortos, entre os quais o representante do secretário-geral da organização no país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e cerca de uma centena de feridas.

2004 - Melo Antunes, nome chave da revolução de Abril de 1974, é promovido a coronel, a título póstumo.

- O primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, anuncia que recebeu a primeira parcela da dívida de Angola 258.112.875,84 dólares (208.660.721,82 euros). O total da divida ascende a 697.860.738,37 dólares (564.301.832,33 euros).

2005 - Morre, com 55 anos, Marjorie 'Mo' Mowlam, dirigente Trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora do acordo de paz de Sexta-feira Santa em 1998.

- Morre, aos 81 anos, Dennys Lynds, escritor norte-americano, autor de "Uptown, Downtown".

2006 - O exército libanês toma posições na fronteira com Israel, pela primeira vez desde 1975. Israel viola o cessar-fogo e ataca posições do Hezbollah no Vale de Bekaa.

- O Washington Post noticia a análise positiva de doping da atleta norte-americana Marion Jones, vencedora de cinco medalhas olímpicas em Sidney2000, Austrália, num controlo antidoping realizado durante os campeonatos dos Estados Unidos.

2007 - A primeira estação europeia de alerta precoce de tsunamis (onda gigante), o Geostar, é instalado no fundo do mar, a 150 quilómetros da ponta de Sagres, Algarve, e perto do Golfo de Cadiz do Algarve.

- Morre, aos 87 anos, Francis Ryck, pseudónimo de Yves Delville, escritor francês, autor de romances policiais.

- Morre, com 60 anos, Carlos Trías Sagnier, romancista, ensaísta e tradutor catalão.

2008 - Morre, com 46 anos, LeRoi Moore, músico norte-americano, saxofonista e fundador da Dave Matthews Band.

2009 - A atleta sul-africana Caster Semenya, de apenas 18 anos, vence a final dos Mundiais de Atletismo de Berlim, Alemanha, rodeada de polémica sobre a sua feminilidade.

2010 - A França inicia uma operação de repatriação de pessoas de etnia cigana em situação irregular para os seus países de origem -- na maioria dos casos Roménia e Bulgária.

2011 - Morre, com 70 anos, o realizador de cinema chileno Raúl Ruiz.

2012 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para terminar a "caça às bruxas" contra o seu "site" na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada do Equador em Londres, Inglaterra, onde se encontra refugiado.

- Morre, com 84 anos, César Nascimento, antigo jogador do Sporting. Esteve ligado à formação do clube de Alvalade durante mais de 40 anos.

2015 - Os ministros das Finanças da zona euro dão luz verde ao empréstimo do terceiro resgate à Grécia, de até 86 mil milhões de euros a três anos, divulga o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

- Morre, aos 85 anos, Doudou N'diaye Coumba Rose, músico senegalês, cantor e compositor da tradição da etnia senegalesa 'wolof', um 'griô' - género de músicos que têm a responsabilidade de preservar e transmitir histórias, fatos históricos, conhecimentos e as canções do seu povo -, classificado pela UNESCO como "tesouro humano vivo".

2016 - O líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), José Eduardo dos Santos, é reconduzido no cargo com 99,6% dos votos, no VII congresso ordinário do partido, em Luanda. Angola.

- Morre, com 87 anos, Nina Ponomareva, primeira campeã olímpica da antiga União Soviética (URSS), a lançadora do disco que conquistou o ouro em Helsínquia1952, Finlândia, e em Roma1960, Itália.

2017 - Um jovem de 19 anos da cidade siberiana de Surgut caminha pelas ruas com uma faca e fere sete pessoas, antes de ser abatido pela polícia. O ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, ocorre no dia seguinte a outros similares na Finlândia e na Alemanha, onde várias pessoas foram esfaqueadas.

- Morre, aos 84 anos, Dick Gregory, comediante norte-americano e ativista dos Direitos Humanos.

- Morre, aos 39 anos, Stephen Wooldrige, ex-ciclista australiano campeão olímpico e mundial de pista.

2018 - O sérvio Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati, Estados Unidos.

- Morre, aos 88 anos, Rui Alarcão, reitor da Universidade de Coimbra entre 1982 e 1998, membro da Comissão Constitucional e Membro do Conselho de Estado.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações ao Código do Trabalho.

- Morre, aos 75 anos, Emanuel Rodrigues, advogado, militante do PSD, primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

2021 - Morre, aos 90 anos, Carlos de Azeredo, general, último governador civil do Distrito Autónomo do Funchal, presidente da Junta Governativa da Madeira e governador militar da Madeira. Foi Chefe da Casa Militar do Presidente Mário Soares.

2022 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na prova de K1 500 metros dos Europeus, na primeira das quatro finais que vai disputar em Munique, na Alemanha.

- Em visita a Odessa, no sul da Ucrânia, o secretário-geral da ONU António Guterres, apela para abertura dos mercados a alimentos russos fora das sanções. Avisa também que eletricidade produzida na central de Zaporijia pertence à Ucrânia, face a denúncias de que a Rússia a pretende desligar da rede ucraniana.

- Morre, aos 73 anos, Orlando Costa, ator, ficou conhecido por "Zé Gato" pela participação na série "Zé Gato", em 1979. Fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973.

- Morre, com 63 anos, Gustavo Costa, jornalista angolano, foi distinguido com um Prémio Nacional de Jornalismo e o Prémio Maboque de Jornalismo.

Este é o ducentésimo trigésimo segundo dia do ano. Faltam 134 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia