Já há bilhetes à venda para o Nacional-Sporting

O Clube Desportivo Nacional colocou hoje à venda os bilhetes para o grande jogo deste sábado entre a formação alvinegra e o campeão nacional Sporting, a contar para a segunda jornada da I Liga e que terá como palco o Estádio da Madeira tendo o seu início a estar marcado para as 18 horas.

"Os sócios do CD Nacional, com as quotas atualizadas e lugar no estádio, têm entrada gratuita como acontece em todos os jogos disputados em nossa ‘casa’ para o campeonato", pode ler-se no comunicado colocado no site oficial do clube insular.

Quanto aos bilhetes para o público em geral apenas estão disponíveis para a central nascente e bancada poente, uma vez que os ingresso reservados para os adeptos do Sporting foram já requisitados pelos leões antecipadamente.

"Para o público em geral, encontram-se à venda os bilhetes que variam entre os 15€, 30€ e 50€. Todos os ingressos para a Lateral Nascente Sul (15€), destinada aos adeptos visitantes, foram requisitados antecipadamente e adquiridos na íntegra pelo Sporting CP.

Restam, assim, para venda os bilhetes para a Central Nascente (preço unitário de 30€) e Bancada Poente (50€)", acrescenta a noticia.

De referir que os ingressos podem ser adquiridos na Sede do Clube, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14 às 18 horas

Caso existam, no sábado estarão à venda nas bilheteiras do estádio, a partir das 16h30.