Embarcações com 196 pessoas chegam às Canárias e 64 às Baleares

Uma embarcação com 21 pessoas a bordo acostou no porto de La Restinga, elevando para 196 os migrantes recebidos hoje em El Hierro, nas Canárias, enquanto 64 pessoas chegaram, em quatro barcos, a ilhas das Baleares, anunciaram as autoridades espanholas.

Na segunda embarcação que alcançou o porto de La Restinga viajavam 21 pessoas de origem subsaariana, incluindo uma mulher.

Segundo o relato dos migrantes aos membros do dispositivo no porto, citado pela agência noticiosa Efe, realizaram uma viagem de seis dias desde o porto de Dacar, no Senegal, e a bordo seguiam pessoas da Gâmbia, Camarões e Senegal.

Uma primeira embarcação entrou, horas antes, pelos próprios meios, no porto de La Restinga, com 175 ocupantes, incluindo 13 menores e sete mulheres.

Cinco pessoas, incluindo uma mulher grávida, tiveram de ser transferidas para o Hospital Insular Virgen de los Reyes.

Estes migrantes relataram que fizeram uma viagem de sete dias desde o porto de M'Bour, no Senegal, mas a bordo também estavam pessoas do Mali, Mauritânia e Gâmbia.

Os ocupantes de ambas as embarcações transferidos para o Centro de Acolhimento Temporário de Estrangeiros (CATE), na localidade de San Andrés, concelho de Valverde, onde são assistidos por elementos da organização não-governamental (ONG) "Corazón laranja - Ebria Sonko", permanecendo sob custódia policial até serem encaminhados para outros centros fora da ilha.

Nas Baleares, foram localizados um total de 64 migrantes, em quatro barcos, dos quais dois no sul e sudeste de Maiorca, um em Formentera e outro na zona oeste de Ibiza.

O primeiro barco, com 17 migrantes de origem magrebina, foi localizado em S'Estanyol, sul de Maiorca, por volta das 08:00 locais e intervieram elementos da Guarda Civil de Campos e de Llucmajor e a Polícia Local de Campos, informou numa nota a delegação do Governo nas Baleares.

As autoridades intercetaram, pelas 11:40 locais, 19 pessoas, também de origem norte-africana, a caminhar pela autoestrada PM 820, que atravessa a ilha de Formentera, e que tinham chegado num outro barco.

Ao mesmo tempo, foram resgatados 21 migrantes que viajavam num outro barco intercetado a 800 metros a oeste da ilha de Conejera, nas águas de Ibiza.

O Resgate Marítimo recolheu, por volta das 16:00, sete norte-africanos aparentemente em bom estado de saúde, avistados a um quilómetro e meio do porto de Cala d'Or, na costa sudeste de Maiorca.

Na tarde de sábado, seis pessoas também do Norte de África foram encontradas na zona de Cap de Barberia, em Formentera, depois de terem chegado à costa a bordo de um barco.

Até ao momento, este ano, chegaram às ilhas Baleares pelo menos 170 barcos, com 2.256 pessoas, segundo a contagem da agência Efe.

Em 2023, foi detetada a chegada de 128 barcos com 2.278 migrantes às ilhas do Mediterrâneo.