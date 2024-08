Fogo atingiu Bica da Cana e ameaça descer para Ponta do Sol

O avançar das chamas, emouradas pelos ventos na alta montanha da Madeira e com combustível à disposição, apesar do combate feroz dado por dezenas de elementos das corporações da Madeira e dos que vieram do continente, não impediram que o fogo atingisse a Bica da Cana.

Naquele que é um dos poucos redutos florestais do Paul da Serra, zona de lazer bastante procurado pelos madeirenses e turistas, situa-se já no concelho de Ponta do Sol, inclusive terá já chegado aos limites a norte das freguesias dos Canhas e de Ponta do Sol. Moradores da Lombada da Ponta do Sol olham o tom vermelho acima.

Desconhece-se o estado do principal foco de preocupações das autoridades neste momento, mas é de recordar que este é um fogo que recuperou forças na manhã deste domingo, estando a assolar desde então toda a encosta da Encumeada, superando as barreiras naturais e a resistências dos meios no terreno, inclusive com uso do helicóptero enquanto esteve de dia.

Devido também à direcção do vento, praticamente os três concelhos do Oeste, nomeadamente Ponta do Sol e Calheta, têm estado desde há várias horas sob um manto de neblina do fumo, que afecta as populações de várias freguesias.

Serra de Água e Campanário são zonas onde a preocupação regressa dado os reacendimentos.