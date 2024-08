'Tons do Porto Santo' em exposição nos Paços do Concelho da ilha dourada

No próximo dia 15 de Agosto, quinta-feira, a sala de exposição do edifício dos Paços dos Concelho do Porto Santo acolhe a exposição 'Tons do Porto Santo', da autoria de Melvie.

Mais sobre 'Tons do Porto Santo' e a artista Melvie:

"O Porto Santo é cor, é luz, é céu, é mar, é liberdade. O Porto Santo entranha-se na alma de quem nele vive ou de quem o visita".

Foi assim com Melvie desde sempre, apesar dos seus tenros 18 anos. Na verdade, a sua ligação ao Porto Santo quase nasceu com ela, porque, desde tenra idade, visita esta ilha maravilhosa com a sua família. Desde criança, não há ano em que não passe cá períodos mais ou menos prolongados, sobretudo, no verão.

Foi, por isso, com naturalidade que, à medida que foi crescendo e descobrindo o prazer pela pintura, os elementos e as tonalidades naturais do Porto Santo a tenham inspirado, directa ou indircetamente. Isso foi mais visível na última fase, quando se dedicou à pintura a óleo, como se pode constatar pelos quadros desta exposição.

Para além dos quadros deste período, nesta exposição, Melvie revela-nos outras técnicas e outros motivos que foi experimentando ao longo do seu crescimento como artista. São exemplo disso, os primeiros esboços e desenhos, de quando tinha, apenas 8-14 anos e, sobretudo, os muitos ensaios pictóricos do período da pandemia.

Melvie agradece a todos os que tornaram possível o sonho de realizar a sua primeira exposição na Ilha Dourada, o que constitui um motivo de orgulho e de aprofundamento da sua paixão por esta terra maravilnosa. Destaca, em primeiro lugar, a Câmara Municipal do Porto Santo; em segundo, as professoras Luísa Spínola e Helena Jardim, suas grandes mestras na descoberta dos encantos do desenho e da pintura; Pedro Menezes, pela cedência das suas inspiradoras fotografias do Porto Santo, e a curadora desta exposição, a professora e artista Susana Silva.