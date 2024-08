Nacional multado também por causa dos equipamentos

Na jornada inaugural da I Liga, o Nacional também foi alvo da disciplina do Conselho de Disciplina da FPF, por atraso no início e reinicio do jogo que disputou em Vila das Aves, no último sábado.

O atraso de três minutos, no início da partida, ficou a dever-se “à necessidade de correcção do tape das meias da equipa visitante”, escreve o CD. Já o atraso do início da segunda parte prende-se com a entrada tardia das duas equipas no terreno de jogo, sem que ambas tenham apresentado qualquer justificação.

O Nacional, de acordo com o artigo 119-3 C282, e por estes motivos, foi multado em 816 euros.