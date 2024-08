Estão encontrados os finalistas do Torneio 'Doubles Summer Fest' que se está a realizar no renovado Complexo de ténis e padel do Porto Santo, o 'Racket Center', em colaboração com a Piti Sports.

A final será disputada amanhã às 11h30 entre as duplas Ricardo Ventura /Nuno Rodrigues e Tomás Sotero/ Filipe Taboada.

Na próxima semana entre os dias 14 e 17 das 11 às 13h00 a Piti Sports levará a efeito uma Clínica de Ténis para iniciação, aberta a todas idades de ambos os sexos. As inscrições deverão ser realizadas no Complexo ou através do contacto telefónico.

De 23 a 25 de Agosto, e com o intuito de celebrar os 20 anos da inauguração do Complexo, a fechar realiza-se o Torneio Aberto de Ténis 'Piti Borges Trophy' na madalidade de singulares e pares.