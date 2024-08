Homem avistado a atear fogo no Funchal

Um homem foi avistado esta tarde a atear fogo no jardim da Igreja do Imaculado Coração de Maria, no Funchal. A situação foi presenciada por vários populares que se encontravam nas imediações e que acabaram por extinguir as chamas.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma viatura ligeira, procedendo depois ao rescaldo do incêndio.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e está a tentar identificar o indivíduo que se colocou em fuga.