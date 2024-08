‘Lemon Summer Dream’ no Capoeira Lounge Bar

No dia 6 de Setembro, a partir das 18 horas, o Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, convida-o a desfrutar do Sunset ‘Lemon Summer Dream’, em colaboração com a marca Pallini-Limoncello.

O ingresso custa 25 euros por pessoa. Inclui um cocktail de boas-vindas e snacks, cooking show e um Live Show DJ.

A festa acontece durante o pôr-do-sol, onde poderá desfrutar de uma vista magnífica sobre o mar.

Não perca esta oportunidade de viver um sonho de Verão inesquecível no ambiente descontraído e animado do Capoeira Lounge, com sabor refrescante a limão!

As entradas estão limitadas à capacidade do espaço, sendo que a reserva antecipada é obrigatória até dia 5 de Setembro.

Capoeira Lounge Bar

Consulte o programa de animação

Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Informações e reservas:

291 930 930 | [email protected]