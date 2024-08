Previsão meteorológica repete condições dos últimos dias

Estamos ainda sob aviso laranja para tempo quente, que passará depois a amarelo, o vento continua a soprar forte, sobretudo nas terras altas e nas zonas costeiras da ilha, pelo que a previsão do IPMA é um tanto ou quanto semelhante aos dos últimos dias.

"Períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), por vezes com rajadas até 70 km/h, nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo", diz o IPMA. Nada de bom nesse cenário para esta segunda-feira, 19 de Agosto de 2024.



No Funchal, diz a autoridade meteorológica, o céu geralmente pouco nublado e o vento fraco (inferior a 15 km/h), instam a uma ida a banhos, apesar de todas as preocupações advindas dos últimos dias e, claro, por ser dia de semana de trabalho para quem não está de férias.

Prolongado aviso laranja para a Madeira até amanhã O aviso laranja que tinha sido emitido para a costa Sul e para as Regiões Montanhosas da Madeira foi prolongado.

E por falar em ida a banhos, atenção ao estado do mar, mas sobretudo por causa do vento. Uma vez que na costa Norte as ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros e na costa Sul com ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros, não indiciam problemas de maior. Isto porque a temperatura da água do mar deverá rondar os 23 e os 25º Celsius.

Mas, atenção aos raios ultravioleta que, apesar de menos fortes do que ontem, ainda assim estão na linha do muito elevado, com 9 para a Madeira e 8 para o Porto Santo, Proteja-se.