Governo faz novo ponto da situação do incêndio às 19 horas

O Governo Regional faz, mais logo pelas 19 horas, um novo briefing para apresentar ponto da situação sobre os incêndios que lavram desde quarta-feira na ilha da Madeira.

A conferência de imprensa terá lugar nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, na cancela (Funchal) e contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.