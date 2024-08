Um incêndio consumiu mato no Lugar da Serra, no Campanário, durante cerca de quatro horas.

As chamas surgiram por volta das 16 horas do último domingo e lavraram até perto das 20 horas.

O fogo foi extinto pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios.