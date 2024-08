Praia da Ponta do Sol com faúlhas do incêndio na Ribeira Brava

Neste feriado de muito calor, muitos banhistas na praia da Ponta do Sol depararam-se com a presença de faúlhas e cinzas provenientes do incêndio que deflagra no concelho vizinho da Ribeira Brava.

Segundo relatos que fizeram chegar ao DIÁRIO, além dos vestígios que cobriram algumas partes da praia e os carros estacionados nas proximidades, uma intensa coluna de fumo também foi e é claramente visível, pairando no horizonte, e demonstrando a gravidade do fogo, que continua sem dar tréguas apesar dos esforços incessantes das equipas de bombeiros.

Helicóptero voltou a abortar missão devido ao vento na Ribeira Brava À semelhança do que aconteceu na tarde de ontem, o helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil teve de abortar a missão devido ao vento forte que se faz sentir na Ribeira Brava.

Tal como foi noticiado, os meios foram reforçados ao início da tarde, estando agora no local 21 bombeiros de três corporações, dois polícias florestais e dois sapadores florestais do IFCN.