"Os incêndios têm que ser atacados desde o início com a maior força" diz especialista

Domingos Xavier Viegas, director do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, em entrevista à RTP 3, esta manhã, notou a "orografia muito complexa" da Madeira como um dos factores que podem condicionar bastante o combate ao fogo, na Região e que pode condicionar a actuação dos meios de combate, quer humanos, quer aéreos.

O especialista em fogo florestais salientou, ainda assim, que "os incêndios têm que ser atacados desde o início com a maior força" e que "todos os meios são bem vindos", ressalvando que "a avaliação da oportunidade ou da conveniência de ter havido uma intervenção mais musculada antecipadamente tem de ser feita com uma análise cuidadosa de como é que o incêndio estava a progredir, se havia ou não possibilidade de o ter suprimido em segurança, mais cedo, no seu início, para não deixar chegar à situação em que está agora".

Sem se deter na questão da origem deste fogo, nomeadamente se estaremos ou não perante fogo posto, o investigador referiu, ainda assim, que a maior parte dos incêndios que deflagram em Portugal, incluindo na Madeira, têm origem em acções humanas.